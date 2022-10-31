Общество

Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектора

Общество 31.10.2022 10:06
0
31.10.2022 10:06


В Волгограде оперативный штаб, созданный в связи с коммунальным ЧП в пойме реки Царицы, отчитался утром 31 октября о ходе аварийных работ. К понедельнику, сообщает ИА «Высота 102»,  рабочим удалось заменить значительную часть трубы на одной из двух ниток коллектора. 

На место производства восстановительных работ накануне вечером была доставлена очередная партия новых трубопроводов для замены поврежденных участков, – сообщили в оперативном штабе. – Работы велись на протяжении минувшей ночи. К утру 31 октября  уложено 65% трубопровода одной из ниток коллектора. 

Несмотря на ливень, в пойме Царицы не прекращаются работы. В настоящее время, уточняют в оперштабе, на месте задействовано более 130 человек и свыше 70 единиц техники. Редакция информагентства запросила прогноз окончания работ. 

Напомним, что 30 октября губернатор Волгоградской области провел заседание оперативного штаба на месте аварии.  Андрей Бочаров поставил задачи по запуску тепла и воды в дома волгоградцев. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2022 13:35
Общество 31.10.2022 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 12:53
Общество 31.10.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 12:47
Общество 31.10.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 12:19
Общество 31.10.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 11:44
Общество 31.10.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 09:46
Общество 31.10.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2022 09:28
Общество 31.10.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 19:56
Общество 30.10.2022 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 19:21
Общество 30.10.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 17:41
Общество 30.10.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 16:27
Общество 30.10.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 14:50
Общество 30.10.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 12:46
Общество 30.10.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 11:38
Общество 30.10.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 10:14
Общество 30.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Воровка со стажем обчистила сейф в сетевом магазине под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея МартыненкоСмотреть фотографии
14:28
Еще одна экспертиза: защита волгоградского врача Гиниятова заявит новые ходатайства перед приговоромСмотреть фотографии
14:05
Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 летСмотреть фотографии
13:35
Еще один гидроузел ВДСК реконструируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Очевидцы рассказали подробности ДТП возле бара в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:53
Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресовСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде пришел конец кладбищенским войнамСмотреть фотографии
12:19
Легкоатлетический манеж в Волгограде преображается после пожараСмотреть фотографии
12:10
Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде из-за ЧП на коллектореСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Масштабные учения по гражданской обороне анонсировал губернатор БочаровСмотреть фотографии
11:20
СК возбудил уголовное дело по факту коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Воду жителям двух районов Волгограда вернут 31 октября к вечеруСмотреть фотографии
10:39
«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в ПетербургеСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде менеджеру крупной торговой сети дали 4 года колонии строгого режимаСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель на Porsche Cayenne сбил троих пешеходов возле бараСмотреть фотографии
10:06
Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектораСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом остановили автобус из Астрахани с черной икройСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы в ноябре досрочно получат пенсииСмотреть фотографии
09:30
Цифровой «зонтик» для детей: как всегда оставаться на связиСмотреть фотографии
09:28
Первые заморозки ожидаются в Волгограде в ночь на 1 ноябряСмотреть фотографии
19:56
В школах Волгограда продлевают каникулы и вводят дистант из-за аварии на коллектореСмотреть фотографии
19:37
Глава СКР Бастрыкин ждет доклад после коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Мобилизованным волгоградцам передали теплые вещи и оберегиСмотреть фотографии
18:42
Мобилизованный 34-летний волгоградец Александр Кузьмин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде из-за ЧС ограничили движение машинСмотреть фотографии
16:27
Бочаров обозначил сроки запуска воды и тепла после крупнейшей аварии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Под Волгоградом спасли провалившуюся под землю лошадьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» оценил шансы получить 65 миллионов от Facebook*Смотреть фотографии
12:49
Жители Волжского полдня вздрагивают от звуков разрывающихся снарядовСмотреть фотографии
 