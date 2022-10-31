Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектора

В Волгограде оперативный штаб, созданный в связи с коммунальным ЧП в пойме реки Царицы, отчитался утром 31 октября о ходе аварийных работ. К понедельнику, сообщает ИА «Высота 102», рабочим удалось заменить значительную часть трубы на одной из двух ниток коллектора.

– На место производства восстановительных работ накануне вечером была доставлена очередная партия новых трубопроводов для замены поврежденных участков, – сообщили в оперативном штабе. – Работы велись на протяжении минувшей ночи. К утру 31 октября уложено 65% трубопровода одной из ниток коллектора.

Несмотря на ливень, в пойме Царицы не прекращаются работы. В настоящее время, уточняют в оперштабе, на месте задействовано более 130 человек и свыше 70 единиц техники. Редакция информагентства запросила прогноз окончания работ.

Напомним, что 30 октября губернатор Волгоградской области провел заседание оперативного штаба на месте аварии. Андрей Бочаров поставил задачи по запуску тепла и воды в дома волгоградцев.