Расследования

Глава СКР Бастрыкин ждет доклад после коммунального ЧП в Волгограде

Расследования 30.10.2022 19:37
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30.10.2022 19:37


Председатель СК России Александр Бастрыкин ожидает доклад от руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова о ходе процессуальной проверки по факту коммунальной аварии в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии без воды остались около 1000 многоэтажных и 17 000 частных домов. 

— Руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову поручено доложить о ходе процессуальной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, организованной по факту коммунальной аварии, — сообщили информагентству в пресс-службе СК РФ. 

Уточняется, что в ходе проверки устанавливаются детали происшествия, повлекшие прекращение водоснабжения Советского и Ворошиловского районов Волгограда, где проживает около 200 000 человек.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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