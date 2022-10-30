Глава СКР Бастрыкин ждет доклад после коммунального ЧП в Волгограде

Председатель СК России Александр Бастрыкин ожидает доклад от руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова о ходе процессуальной проверки по факту коммунальной аварии в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии без воды остались около 1000 многоэтажных и 17 000 частных домов.

— Руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову поручено доложить о ходе процессуальной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, организованной по факту коммунальной аварии, — сообщили информагентству в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что в ходе проверки устанавливаются детали происшествия, повлекшие прекращение водоснабжения Советского и Ворошиловского районов Волгограда, где проживает около 200 000 человек.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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