Воду жителям двух районов Волгограда вернут 31 октября к вечеру

В Волгограде утром 31 октября оперштаб сообщил о замене 65% одной из труб канализационного коллектора в пойме реки Царицы. Как дополнительно сообщили информагентству специалисты, устранение аварии на одной из веток позволит вернуть воду в дома жителей двух районов.

Напомним, что накануне губернатор Бочаров поручил профильным службам обеспечить горожан ресурсов до конца понедельника.

– Вечером 30 октября в одну из двух ниток была установлена пневматическая заглушка, прекратившая излив по данному трубопроводу. Это позволило за ночь полностью демонтировать старый трубопровод диаметром 1200 мм данной нитки и на 65% выполнить работы по укладке новой. Возобновив работу одного из двух трубопроводов канализационного коллектора, службы смогут восстановить подачу водоснабжения, – прокомментировали в оперштабе.

Разрушение канализационного коллектора произошло поздно вечером 27 октября. Одновременно были повреждены основная и резервная линии.

– Очистка места повреждения показала, что канализационный коллектор на данном участке был выполнен из металла, не предназначенного для подобных сетей. К настоящему времени металлическая труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта, – сообщали ранее городские власти.