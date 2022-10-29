Политика 29.10.2022 13:07
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29.10.2022 13:07
Нина Болдырева, бывший уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области, назначена представителем общественности в квалификационную коллегию судей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.
Как ранее сообщало информагентство, кандидатуру Нины Болдыревой на эту должность предложил губернатор. Ранее представителем общественности в ККС Волгоградской области был Евгений Ковшиков, но он досрочно прекратил полномочия в связи с избранием детским омбудсменом. До этого назначения Ковшиков был заместителем Болдыревой.
В начале лета Нина Болдырева, сославшись на личные мотивы, объявила о досрочной отставке. Пост принял Ковшиков, а Болдырева, как оказалось, заняла его место в ККС региона.
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