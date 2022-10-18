Нина Болдырева, бывший уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области, будет назначена представителем общественности в квалификационную коллегию судей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления регионального парламента.

В пояснительной записке говорится, что вопрос о назначении представителя общественности в квалифколлегию судей встал после того, как Евгений Ковшиков досрочно прекратил полномочия в связи с избранием детским омбудсменом. Кандидатуру Нины Болдыревой предложил губернатор.

Напомним, ранее Нина Болдырева являлась уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области, а Евгений Ковшиков был ее заместителем. В начале лета Нина Болдырева, сославшись на личные мотивы, объявила о досрочной отставке. Пост принял Ковшиков.