В Волгограде под колесами поезда погиб 18-летний юноша. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в Дзержинском районе на непассажирской станции пост 6-й километр.

— Погибший попал под колеса поезда утром 25 октября, сообщила информагентству специалист по связям со СМИ Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте Надежда Литвинова. — Молодой человек пересекал дорожные пути в наушниках и, по всей видимости, не услышал сигнал машиниста. До приближающегося состава оставалось примерно 10 метров.

Известно, что состав следовал по маршруту Адлер — Нижневартовск. Происшествие случилось на участке ж/д полотна, расположенного недалеко от Третьей продольной.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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