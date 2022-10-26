Расследования

Опубликовано видео задержания волгоградцев, застреливших IT-специалиста

Расследования 26.10.2022 14:56
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26.10.2022 14:56


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало оперативное видео задержания троих  18-летних жителей Волгограда, застреливших 23-летнего IT-специалиста в квартире на улице Чигиринской.  



Напомним, что по сведениям СУ СКР, жестокое убийство было совершено утром 1 октября в многоквартирном доме №2 на указанной улице. Труп молодого парня пролежал в квартире два дня – до момента обнаружения. Задержать убийц удалось сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области в результате проведения комплекса оперативных мероприятий.

Трое волгоградцев были задержаны накануне  волгоградскими оперативниками при силовой поддержке полицейского спецподразделения, – сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области. – По данным оперативников, они заранее спланировали совершение тяжких преступлений с целью обогащения. Для этого в теневом сегменте интернета ими было приобретено огнестрельное оружие. Их потенциальными жертвами должны были стать продавцы дорогостоящих товаров, размещавшие объявления на интернет-сайтах. Несколько продавцов настаивали на встречах в общественных местах: на сделку у себя дома согласился убитый волгоградец.


При обыске в арендованной подозреваемыми квартире был обнаружен пистолет Макарова, патроны, нож, кастет и телескопическая дубинка, а также часть из похищенных 117 тысяч рублей. 

– Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим противоправным деяниям, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Как уточняет ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативников, потенциальными жертвами задержанных в перспективе могли стать продавцы игровых приставок (PSP). Расчет 18-летних  убийц основывался на том, что далеко не все граждане могут позволить себе потратить крупную сумму денег на подобные развлечения и если бюджет позволяет прибрести такое устройство, то у его владельца вполне можно поживиться еще чем-то.

Уже известно, что двое продавцов отказались приглашать злоумышленников к себе домой и назначили встречи на улице, один  встречался с ними на работе. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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