Федор Щербаченко покидает пост спортивного директора клуба «Ротор»

Спортивный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Федор Щербаченко покидает пост. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сообщили 26 октября в пресс-службе АНО СК «Ротор».

– АНО СК «Ротор» и спортивный директор решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон, – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте спортклуба. – Мы благодарны Фёдору Анатольевичу за проделанную работу, высокий профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере.

Также сообщается, что спортивный директор уже попрощался с игроками, тренерским и административным штабом и пожелал клубу добиться поставленных целей.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в Волгограде бурно обсуждалась возможность отставки главного тренера «Ротора» Стукалова. Однако накануне наставник опроверг слухи, заявив, что планирует и дальше сотрудничать с волгоградцами. Также Алексей Стукалов прокомментировал взаимоотношения со спортдиректором Федором Щербаченко.