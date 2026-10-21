В Камышине при семи градусов тепла начался отопительный сезон

В Камышине Волгоградской области сегодня, 21 октября, начинается отопительный сезон в жилом секторе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. С 19 октября тепло в этом городе уже поступает в соцобъекты. Камышане уже заждались, когда в их квартирах потеплеют батареи. Тем более, что сегодня в Камышине заметно похолодало – всего около 7 градусов тепла и промозглый ветер.