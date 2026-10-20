



Волгоградский областной суд удовлетворил представление прокурора и наложил арест на счета, недвижимость и земельные участки заместителя руководителя Росприроднадзора Александра Галушкина и его матери Ирины Триленко. Таким образом, сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция сочла ошибочным решение Дзержинского райсуда, отказавшего ранее гособвинению в обеспечительных мерах.

Суть дела

Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах Российской Федерации в лице ТУ Росимущества. По версии надзорного ведомства, Галушкин, занимая должность государственного служащего, приобрёл движимое и недвижимое имущество, стоимость которого не соответствует доходам ответчиков, и номинально зарегистрировал его на свою мать.

В ходе проверки выяснилось, что мать Галушкина Ирина Триленко совершила сделку по отчуждению части имущества. Это, по мнению прокуратуры, создавало реальную угрозу того, что ответчики могут распорядиться и другим имуществом – и тогда исполнение решения суда станет невозможным. Дзержинский районный суд 12 августа 2026 года отказал прокуратуре в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер, сославшись на то, что доводы прокурора о возможных негативных последствиях носят предположительный характер.

Прокурор, участвующий в деле, подал представление в областной суд. Апелляционная инстанция указала: сам факт существования реальной или потенциальной угрозы неисполнения решения суда является основанием для применения обеспечительных мер. Суд также отметил, что принятые меры носят срочный и временный характер, действуют для сохранения существующего положения и не могут привести к неблагоприятным последствиям для участников правоотношений.

На что наложен арест

Областной суд постановил наложить арест на денежные средства Галушкина и Триленко, находящиеся на счетах в кредитных и банковских организациях, в том числе на поступающие на эти счета, — в пределах заявленных исковых требований.

Также арестовано принадлежащее Галушкину жилое помещение, а Триленко — несколько объектов недвижимости: земельные участки, здания и 1/99 доли земельного участка на территории Галушкинского сельского поселения.

Определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его принятия. – то есть 7 октября. Оно может быть обжаловано в кассационном порядке в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня изготовления мотивированного определения.

Уточним, Александру Галушкину вменяют нарушение антикоррупционных запретов в связи с приобретением им в период с ноября 2023 по декабрь 2024 года двух квартир в Волгограде и автомобиля Toyota RAV 4 2023 года выпуска. Общая стоимость этого имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м).

При этом недвижимость и автомобиль были зарегистрированы на мать Галушкина. Однако и она не имела легальных источников для таких дорогостоящих покупок, считают инициаторы иска.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Александр Галушкин, несмотря на уголовное дело, которое расследуют в отношении него, продолжает оставаться при руководящей должности. Его контакты как замруководителя РПН до сих пор указаны на официальном сайте ведомства.