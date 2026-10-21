Волгоградцам даны советы по безопасному использованию Wi-Fi сетей





В связи с увеличением числа кибератак жителям Волгоградской области напоминают о важности соблюдения мер цифровой безопасности при использовании домашних и общественных беспроводных сетей (Wi-Fi).



Как сообщает комитет информационных технологий, это необходимо для защиты персональных данных и финансов от киберпреступников. Эксперты в области информационной безопасности отмечают, что злоумышленники всё чаще прибегают к уязвимостям в настройках домашних и общественных Wi-Fi сетей для получения несанкционированного доступа.



Подключение к незащищённым сетям может привести к утечке персональных данных, краже паролей от банковских приложений и портала Госуслуг, а также к заражению мобильных устройств и компьютеров вредоносным ПО. Для обеспечения безопасности своих личных данных и финансов рекомендуется придерживаться следующих правил:





1. Избегайте чувствительных операций в общественных сетях. Не совершайте онлайн-покупки, переводы денег и не входите в личные кабинеты на государственных порталах через открытые Wi-Fi в кафе, общественном транспорте или на улицах. Для финансовых транзакций и ввода паролей предпочтительнее использовать мобильный интернет.



2. Защитите свою домашнюю Wi-Fi сеть. Обязательно замените стандартный пароль, установленный производителем на роутере, на более надёжный. Используйте современные протоколы шифрования (WPA2 или WPA3) и создавайте сложные пароли (не менее 12 символов, включающие заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы). Избегайте использования дат рождения, кличек домашних животных или простых комбинаций вроде «12345678» в качестве паролей.



3. Будьте внимательны к названиям сетей. Киберпреступники могут создавать «поддельные» сети с названиями, похожими на официальные общественные Wi-Fi (например, добавляя лишние буквы или цифры). Всегда запрашивайте у персонала заведения точное название сети и пароль перед подключением.



4. Отключите автоматическое подключение. Настройте смартфон и ноутбук так, чтобы они не подключались к сохраненным сетям автоматически. Также рекомендуется отключать модуль Wi-Fi, когда он не используется. Это поможет избежать случайного подключения к мошенническим точкам доступа.



5. Обновляйте программное обеспечение. Регулярно устанавливайте обновления операционных систем на своих устройствах и используйте лицензионное антивирусное ПО. Обновления часто содержат исправления уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.