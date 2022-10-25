Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставке

Главный тренер волгоградского «Ротора» заявил о желании продолжать работу на своём посту и выразил надежду, что за остаток сезона удастся догнать и перегнать лидеров чемпионата в турнирной таблице. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Алексей Стукалов заявил в интервью «РБ Спорт».

– Я сюда приходил не для того чтобы покидать «Ротор». Я должен решать задачу (по выходу в Первую лигу — Прим.ред.), а трудности всегда были и будут. Надо работать и переламывать ситуацию, – сказал наставник волгоградского клуба.

Стукалов отметил, что в каждом из последних матчей сине-голубых есть отдельные причины для неудачных результатов.

– Если мы берем матч с «Шинником» (в Кубке России — Прим.ред.), там была ничья и серия пенальти. В концовке мы могли вырвать победу. Игра с «Чайкой» – подвела дисциплина. У нас было два удаления. Ребята – молодцы, что вдевятером вырвали ничью. Не оборонялись у своей штрафной, а играли даже где-то в середине. Что касается последнего матча (поражение 1:4 от «Спартак-Нальчик» — Прим.ред.), у нас было преимущество. Во втором тайме «Нальчик» выскочил в четыре атаки и забил четыре мяча. Понятно, что это плохо, но здесь в большей степени индивидуальные ошибки. Мы атаковали, теряли мячи, и у нападающих «Нальчика» удачно сложилось в плане завершения.

Также Стукалов опроверг ранее появившийся в СМИ слухи и о своем конфликте со спортивным директором «Ротора» Федором Щербаченко.

– У нас нормальные отношения. Понятно, что у него есть вопросы, как у любого другого спортивного руководителя. Мы пытаемся найти какие-то решения. Понятно, что эта ситуация никого не устраивает. Ни тренерский штаб, ни руководство, ни футболистов, ни болельщиков. Здесь только один рецепт: работать и добиваться положительных результатов.

Отметим, что сегодня состоялось заседание координационного совета «Ротора», на котором, как ожидалось могли быть приняты решения о кадровых перестановках в волгоградском клубе. Однако, как сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своём телеграмм-канале, на данный момент итоги заседания неизвестны. Он также добавил, что сегодня волгоградская команда начала подготовку к выездному матчу 15-го тура первенства Второй Лиги с «Машуком-КМВ» из Пятигорска. Проводил тренировку Стукалов и его тренерский штаб.

Перед началом занятия Федор Щербаченко обратился к игрокам и заверил, что сегодня нужно забыть о разногласиях, сплотиться, хорошо подготовиться и выиграть оставшиеся 4 матча до зимней паузы.

