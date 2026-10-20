



В Волгограде, на родине легендарных спортивных традиций, состоялось одно из самых ожидаемых событий года в мире юношеских единоборств. Город‑герой стал центром притяжения для более чем 130 сильнейших молодых бойцов Южного федерального округа, съехавшихся на фестиваль «Юный динамовец», чтобы определить лучших в дисциплине ММА.



Возраст участников – от 12 до 17 лет – превратил турнир в настоящую витрину будущего российского ММА, где исход поединка решают воля, дисциплина и техника. Широкая география – от волжских берегов до предгорий Кавказа — подчеркнула высокий статус соревнований: на арене сошлись представители Волгоградской и Астраханской областей, Саратовской области, Республики Калмыкия, Дагестана и Чечни.



Чтобы честная борьба оставалась главным критерием успеха, организаторы разделили атлетов на три возрастные группы – 12-13, 14-15 и 16-17 лет, создав равные условия для раскрытия таланта каждого спортсмена.



Поединки в октагоне получились по-настоящему напряжёнными: юные спортсмены показывали не только техническую оснащённость, но и умение сохранять концентрацию в условиях жёсткого темпа. Особенно высокий уровень мастерства продемонстрировали воспитанники тренера Насыра Гусейнова – спортсмены, уже имеющие опыт выступлений на первенствах России и мира. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Рустам Магомедов, Максим Козырев, Давуд Суркиндаев и Адлан Цамаев: их бои стали одними из самых ярких на турнире.



Медальную копилку Волгоградской области пополнили и другие представители региона. Уверенно выступили спортсмены спортивного клуба «Ахиллес» из Камышина. Первое место заняли Максим Николенко (весовая категория 93 кг) и Александр Усачёв (80 кг). Серебряными призёрами стали Эдгар Гасоян (45 кг), Мурад Сахатдурдыев (44 кг) и Максим Рожнов (57 кг). Бронзовые медали завоевали Даниил Аболонин (51 кг), Александр Кудинов, Роман Стафоркин и Богдан Штеркель (все — в категории 57 кг), Дмитрий Белогуров (52 кг), Арсений Бабичев (36 кг), Степан Гриднев (44 кг), Артём Золатарев (40 кг) и Кирилл Числов (31 кг).