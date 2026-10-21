Что делать при потере СНИЛС объяснили волгоградцам



Потеря СНИЛС не является серьёзной проблемой. Хотя номер может потребоваться для трудоустройства, оформления пособий или прикрепления к медицинскому учреждению, сам документ не имеет особой ценности. Главное - это одиннадцатизначный страховой номер индивидуального лицевого счёта, который выдаётся человеку один раз и остаётся неизменным на протяжении всей жизни.



В настоящее время этот номер присваивается ребёнку с момента его рождения. Если физическая карта будет утеряна, её не обязательно восстанавливать. Можно просто использовать электронную версию документа, которую возможно получить несколькими способами. Например, в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Личные документы» или через запрос уведомления о присвоении номера, которое должно быть направлено заявителю в течение одного рабочего дня. Также электронную копию можно получить в отделе кадров вашего места работы, в отделении СФР или в МФЦ. Там вам предоставят распечатку с номером.



Важно отметить, что за потерю документа не предусмотрены штрафы.



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