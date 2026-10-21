В Котово более 20 МКД и 10 соцобъектов остались без воды

Федеральные новости

Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять Генпрокуратура

Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные...