В Котово более 20 МКД и 10 соцобъектов остались без воды

В Котово Волгоградской области сегодня, 21 октября, без водоснабжения остались ряд жилых и социальных объектов. По данным МУП «Котовский водоканал», с 8-00 ч. ограничена подача ресурса в дома по улицам Коммунистическая, Свердлова 2, 4, Нефтяников 7, Разина 6, 8, 10, 12, 14, Победы 3, 5, 9, 11, Синельникова 4, 6, Строительная 14.
Также без воды остались районное управление МЧС, автовокзал, клиника «Медис», поликлиника, отделение Соцфонда, стоматологическая поликлиника, школа №6 и детские сады №№3 и 8.
Причиной отключения воды стало проведение ремонтных работ. Срок их окончания в администрации не назвали.