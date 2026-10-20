Пожар разогрелся вблизи АЗС на юге Волгограда





Жители Волгограда вечером 20 октября сообщили о пожаре в Красноармейском районе. По информации очевидцев, пламя вплотную приблизилось к автозаправочной станции, расположенной на вблизи остановки общественного транспорта «Школа № 115».

Горожане опубликовали в социальных сетях видео и фото, судя по которым речь в очередной раз идет о возгорании сухого камыша, произрастающего вдоль дороги. При этом жители центра Волгограда отмечают, что зарево от пожара хорошо видно даже с Центральной набережной города.





На месте возгорания находятся сотрудники МЧС. Об этом со ссылкой на горожан сообщают авторы канала «Волгоград Красноармейский».

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Волгоградской области.