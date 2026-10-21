



Каждый трудоустроенный человек имеет право сходить в отпуск, продолжительность которого составляет 28 дней за год. В отдельных случаях дней отдыха может быть гораздо больше.



Тем, кто планирует в 2027 году получить наибольшие отпускные, следует выбирать для отдыха март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них наибольшее число рабочих дней.

Минтруд РФ отмечает, что отпускные за январь и май начислят более скромные, так как в этих месяцах меньше рабочих дней. Такая рекомендация полезна для сотрудников с фиксированным окладом.

Однако если важнее, чтобы дней отдыха было больше, то выбирать следует месяца, в которых есть государственные праздники, таким образом количество дней отпуска продлится.