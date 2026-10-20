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Общество

«Своим мастерством приближают Победу»: в Волгограде рассказали о тонкостях новой профессии на СВО

Общество 20.10.2026 20:57
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20.10.2026 20:57


Все больше волгоградских студентов осваивают профессию, о которой еще несколько лет назад они знали лишь понаслышке. Заключая контракт с Минобороны, они учатся «летать» и филигранно управлять дронами, которые в наши дни становятся неотъемлемой частью как военного дело, так и многих гражданских профессий.

Всем, кто хочет стать грамотным дроноводом, нужна в первую очередь усидчивость, потому что это скрупулезная работа, и в ней надо чаще всего очень долго сидеть, выявляя цель, настраивая сам джойстик, – рассказывает о тонкостях современного ремесла представитель 39-й отдельной бригады войск БПС Владислав Скляров. – А еще – желание учиться. Учиться и еще раз учиться. Какими бы классными ни были инструкторы в учебных центрах, все зависит в первую очередь от желания самого человека. Если у него изначально есть предрасположенность к этому делу, подкрепленная мыслью о том, что он станет хорошим оператором FPV – дрона, он должен к этой цели стремиться, постоянно изучать что-то новое даже вне основного обучения и шаг за шагом становиться крутым профессионалом – летуном.


В высокотехнологичных войсках, задачами которых становится разведка, высокоточное поражение объектов противника, логистическая поддержка, а также минирование местности и эвакуация раненых, делают ставку именно на молодых людей – тех, кто не просто легко пробует себя в новом деле, но и стремительно учится новому.

– Новую армию необходимо укомплектовать действительно классными молодыми ребятами, понимающими, чего именно они хотят от жизни, – отмечает Владислав Скляров. – Теми, кто сможет нам помочь и своими навыками, умением и, повторюсь, желанием учиться привести нас и нашу страну к скорой победе.

О волгоградцах, делающих серьезный жизненный выбор и отправляющихся в зону боевых действий, корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. Вставая на крыло еще в учебных центрах, начинающие дроноводы, не скрывая эмоций, рассказывают о тонкостях новой профессии и без сомнений говорят о том, что она понадобится им и после возвращения на гражданку.

Без технологий в наше время воевать уже невозможно. Встретиться с врагом лицом к лицу сегодня получается не всегда – а вот «птицы» нам эту встречу точно обеспечат, – говорил в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» боец с позывным «Мираж». – Только недавно я прошел общевойсковую подготовку, сейчас учусь летать на «мавике». По правде говоря, эти полеты меня захватили сразу же. Как говорится, окончательно и бесповоротно.


Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото из архива V102.ru

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