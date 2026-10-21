Магнитная буря испытает на прочность метеозависимых волгоградцев





Метеозависимых людей ждёт очередное испытание. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня, 21 октября, Земля окажется во власти магнитной бури.



Ещё со вчерашнего вечера индекс геомагнитной активности составляет 5 баллов, что соответствует «желтой» зоне возмущений. Эти показания незначительны, но некоторые граждане их вполне ощущают. После 9:00 Кр-индекс снизится до 4 баллов, однако затем пойдёт на увеличение. И лишь во второй половине дня вновь ситуация начнёт стабилизироваться.



Отметим, геомагнитную активность учёные связывают с краткосрочным ростом геомагнитной активности, сформированной крупной корональной дырой на Солнце.



Чтобы легче переждать геошторм, специалисты рекомендуют сократить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также обеспечить полноценный ночной сон и исключить из рациона крепкий кофе, алкоголь, а также жирную пищу.