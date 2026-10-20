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Спорт

Волгоград доказал силу плавательной школы на чемпионате и первенстве ЮФО

Спорт 20.10.2026 11:33
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20.10.2026 11:33


В спорткомплексе «Звёздный» (Астрахань) прошли чемпионат и первенство Южного федерального округа по плаванию в 25‑метровом бассейне. Четыре дня напряжённой борьбы показали, что волгоградская плавательная школа остаётся одной из сильнейших на юге России: в копилке команды – 109 медалей. 52 награды у взрослых, ещё 57 – у молодёжи. И за каждой из них – своя история: ктото брал скоростью, кто-то – выносливостью, а кто-то вытаскивал результат на характере.

В чемпионате среди взрослых Волгоградская область уверенно заняла первое место в общем зачёте, собрав 23 золотые, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей – всего 52 награды. Ближайшим преследователем стал Краснодарский край с 43 медалями (12 золотых, 12 серебряных, 19 бронзовых), а третье место заняла Ростовская область – 19 наград (2 золота, 8 серебра, 9 бронзы). Такой отрыв подчёркивает глубину волгоградского состава: медали брали и лидеры, и спортсмены, стабильно попадавшие в призы на разных дистанциях, а эстафетные команды добавили в копилку важные награды.

В первенстве картина была плотнее. Здесь Волгоградская область заняла третье место с 57 медалями – 18 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых наград. Впереди оказались Краснодарский край и Ростовская область, каждая из которых набрала по 71 награде, но при этом у волгоградской молодёжи проявилась своя сильная сторона: высокая плотность результатов, большое количество серебряных и бронзовых медалей, уверенные победы в технически сложных дисциплинах и сильные эстафетные связки.

У взрослых волгоградцы подтвердили высокий уровень по всем специализациям. Вячеслав Зуев оформил дубль в спринте, взяв золото на 50 м вольным стилем с результатом 22.20 и на 100 м – 49.09. Иван Моргун забрал длинные дистанции: 800 м вольным стилем – 7:58.97, 1500 м – 15:16.62. Григорий Черногаев был стабилен на спине и в комплексе: золото на 50 м (24.37) и 100 м на спине (53.17), плюс золото на 100 м комплексным плаванием (56.11). Михаил Щербаков стал одним из самых разносторонних пловцов турнира: золото на 200 м на спине (1:55.47), 100 м баттерфляем (52.40), 200 м комплексом (1:57.33) и 400 м комплексом (4:11.39). Его результат на 400‑метровке стал лучшим по очкам AQUA среди мужчин.

Среди женщин особенно уверенно выглядели Маргарита Ершова (золото на 800 м – 8:39.07 и 1500 м – 16:28.71), Серафима Фокина (золото на 100 м и 200 м баттерфляем) и Виктория Блинова (золото в комплексном плавании на трёх дистанциях). Важный вклад в общий счёт внесли эстафеты: женская сборная Волгоградской области выиграла золото в комплексной эстафете 4×50 м с результатом 1:57.79, мужская команда взяла серебро в вольной (1:31.22) и комплексной (1:38.86) эстафетах, а смешанные эстафеты принесли региону ещё два серебра – в вольном (1:38.29) и комплексном (1:47.64) плавании.

Молодёжь подтвердила, что школа системно готовит резерв и умеет добиваться результата даже в плотной конкуренции. Мирослава Голоколенова (девушки 14– 15 лет) выиграла золото на всех ключевых вольных дистанциях своей категории: 200 м (2:04.37), 400 м (4:17.08), 800 м (8:51.75) и 1500 м (16:52.25). Анфиса Караваева (14–15 лет) собрала 2 золота (50 м баттерфляй – 28.47, 100 м баттерфляй – 1:03.85) и 2 серебра (50 м вольный стиль – 27.21, 100 м вольный стиль – 58.93). Мария Козина (14–15 лет) взяла золото сразу на трёх дистанциях на спине: 50 м (29.15), 100 м (1:03.42) и 200 м (2:17.08).

Александр Дудаков (юниоры 16–18 лет) подтвердил силу на длинных дистанциях: золото на 1500 м вольным стилем (15:19.91), серебро на 200 м (1:49.65) и 800 м (8:00.29). Иван Антипин (юниоры 16–18 лет) забрал золото на 200 м (2:05.57) и 400 м комплексным плаванием (4:23.23). Также стоит отметить победы Якова Орлова (200 м баттерфляй, 2:06.60), Даниила Андреева (200 м баттерфляй, 2:05.63) и Платона Чепкасова (200 м на спине, 2:00.92).

Эстафеты у молодёжи принесли региону значительное количество наград: золото у девушек 16–18 лет в вольной эстафете 4×50 м (1:45.88), у девушек 14–15 лет в вольной 4×50 м (1:49.01), у девушек 16–18 лет в комплексной 4×50 м (1:57.80) и у смешанной команды 2011–2012 г. р. в комплексной 4×50 м (1:54.70). Серебро взяли юноши 14–15 лет в вольной 4×50 м (1:36.73) и юниоры 16–18 лет в комплексной 4×50 м (1:43.20). Бронза досталась девушкам 14–15 лет в комплексной 4×50 м (2:01.74) и смешанным составам в эстафетах.

Итог в 109 медалей – это не случайный всплеск, а отражение системной работы волгоградской плавательной школы: здесь сильны и спринтеры, и стайеры, и универсалы, а эстафетные составы показывают, что школа умеет готовить не только одиночников, но и командных спортсменов. Теперь эти результаты станут базой для отбора на всероссийские старты.

Александр Веселовский

Фото: МАУ ДО СШ «Альбатрос»

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