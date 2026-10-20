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Общество

За 7 лет в Волгоградской области переселили больше 13 тысяч жителей аварийных домов

Общество 20.10.2026 16:40
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20.10.2026 16:40


В Волгоградской области подвели промежуточные итоги переселения из аварийного жилья. С 2019 года уже свыше 13 тысяч человек, которые проживали в домах общей площадью более 205 тысячи квадратных метров, улучшили свои жилищные условия. Всего на эти цели было потрачено около 13 миллиардов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Жители получали новые квартиры и компенсации на приобретение жилья. 

Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, работа в этом направлении продолжается с использованием средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца 2027-го в новые благоустроенные жилые помещения переедут или получат компенсационные выплаты жители Волгограда, Волжского, Палласовки и Средней Ахтубы.

Напомним, осенью 2025 года стартовал новый этап реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Программа выполняется с учетом необходимости переселения граждан из многоквартирных домов при наличии угрозы обрушения; переселения на основании судебного решения. В ближайшие годы планируется расселить более 2,3 тыс. человек из непригодных для проживания жилых помещений общей площадью свыше 35 тыс. кв. Волгоградская область получила на эти цели от Фонда развития территорий свыше 1,9 млрд рублей.

Фото администрации Волгоградской области

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