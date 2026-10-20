



В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о локализации крупного возгорания, которое произошло в Красноармейском районе Волгограда вечером 20 октября. По информации пресс-службы ведомства, к этому часу сотрудникам ПСЧ удалось взять под контроль огонь, подбиравшийся в автозаправочной станции.

Напомним, о пожаре возле АЗС на остановке «Школа №115» сообщили очевидцы. Волгоградцы сняли на видео огонь, бушующий непосредственно вдоль проезжей части. По свидетельствам горожан, в очередной раз на юге города загорелся сухой камыш.

В Главке МЧС данную информацию подтвердили:

– В Красноармейском районе Волгограда горит камыш отдельными очагами. Возгорание локализовано, подразделения производят тушение, – сообщили в пресс-службе.