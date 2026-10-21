Волгоградцы смогут узнать подробные причины отказа в соцвыплатах







Президент РФ Владимир Путин поручил создать систему, которая будет давать гражданам подробные объяснения причин отказа в назначении федеральных социальных выплат.



Эти разъяснения должны быть предоставлены одновременно с принятием соответствующего решения органами власти. Указ был включён в перечень поручений, утверждённых по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 августа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 15 октября.



Как сообщает Парламентская газета, Владимир Путин также распорядился использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для обмена документами, необходимыми для оформления федеральных социальных выплат, включая ежемесячное пособие на ребёнка. Кроме того, правительство должно внедрить механизм автоматической загрузки данных, имеющихся у государственных органов, на портал Госуслуг для предоставления услуг в электронном формате.