В Советском районе Волгограда ограничат движение через ж/д переезд





С 16.00 21 октября и до 03:00 22 октября в Волгограде будет ограничено движение через железнодорожный переезд по улице Волгоградской в посёлке Горьковском Советского района. Как пояснили в мэрии, причиной временных мер стали ремонтные работы на путях ОАО «РЖД».

Ограничение затронет участок от остановки общественного транспорта «Кольцо» до пересечения с улицей Будённого в Советском районе Волгограда.

Ремонтные работы на переезде проводятся по инициативе филиала ОАО «РЖД». На время их выполнения движение транспорта через железнодорожные пути будет ограничено.

Объехать место проведения работ можно по дороге Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск».Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учётом временных ограничений.