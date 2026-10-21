



В облкомприроды подвели итоги сезона бесплатных экологических экскурсий в природных парках региона. В этом году, который объявлен Годом единства народов России, особое внимание уделялось многонациональной истории края.



Экскурсионные маршруты были разработаны так, чтобы подчеркнуть неразрывную связь природы с культурным наследием региона. В природном парке «Щербаковский» прошла программа, посвященная истории первой немецкой колонии в Поволжье - Нижней Добринке. Туристы не только познакомились с местными природными комплексами, но и смогли узнать о быте, ремеслах и кулинарных традициях немецких колонистов в музее «Традиции и быт поселений немцев Поволжья».



Природный парк «Нижнехоперский» также пользуется большой популярностью. Здесь обязательной частью экскурсий стало посещение музея истории и культуры традиционного казачьего природопользования, где рассказывают о бережном отношении казаков к донской земле и сохранении древних обычаев.



Интерес к экологическому туризму в регионе постоянно растет. За последние 10 лет количество любителей таких путешествий увеличилось в 15 раз, а в прошлом году природные парки и ботанический сад посетили более 200 тысяч человек.



За год экскурсоводы организовали почти 50 туров, которые объединили знакомство с природным и культурным богатством региона.