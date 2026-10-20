Накануне, 19 октября, председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов на служебном совещании представил коллективу нового заместителя – Вадима Ситникова.
Общий стаж работы Вадима Ситникова на юридическом поприще составляет 19 лет. Он начинал свою карьеру в Волгоградском облсуде. С 2007 года был секретарем суда, затем – помощником судьи, а в 2013 году Президент назначил его судьей Советского районного суда Волгограда.
С 2017 по 2019 годы Вадим Ситников работал судьей областного суда. После чего вплоть до октября 2026 года трудился судьей Первого кассационного суда.
12 октября 2026 года Указом Президента Российской Федерации № 723 Вадим Сергеевич Ситников назначен заместителем председателя Волгоградского областного суда.
Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области