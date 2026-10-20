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Общество

Волгоград проводил последний необычайно теплый день октября: смотрим фото

Общество 20.10.2026 19:39
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20.10.2026 19:39


20 октября стал последним днем, когда в Волгограде можно было прогуляться по улице без теплой куртки. Уже с завтрашнего дня стоит достать из шкафа осенние вещи: ветер и понижение температуры сделают свое дело. А любителям прогулок в парках стоит поторопиться – осень еще порадует красками.

Несмотря на то, что уже прошла половина осени, в Волгограде для октября еще очень много зелени – лишь отдельные локации становятся в эти дни декорациями для осенних фотосессий.  Вечерние краски, напротив, уже по-настоящему осенние: розовые закаты с золотыми лучами склоняющего голову солнца – лучший фото для снимков на память.



Среда, 21 октября, станет переломной, обещают синоптики. В течение этого дня в Волгограде ожидается +15…+17 °С, а ночью – всего +7…+9 °С. По области при прояснениях и вовсе в ночные часы возможны заморозки до -1 °С. Ветер сохранится северо-восточный, но к концу недели он усилится, из-за чего холод будет ощущаться острее.


В четверг, 22 октября, существенных изменений не произойдет: днем около +15…+17 °С, ночью +7…+9 °С. По области ночные температуры составят +4…+9 °С, местами до -1 °С .


Отметим, что нынешнее тепло в Волгограде – аномалия для середины октября. Синоптики Гидрометцентра отмечали, что температура на юге России, включая Волгоградскую область, превышает климатическую норму на 6–8 градусов.


И, тем не менее, «бабье лето» заканчивается. По прогнозам, каждый день третьей декады октября будет забирать по градусу, а 25 октября ожидается новый холодный фронт – в северных районах области ночью возможно до -2 °С.









Фото: Андрей Поручаев 

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