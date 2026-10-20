Волгоградские приставы проводили домой 507 иностранцев

За 9 месяцев 2026 года волгоградские приставы выдворили за пределы Российской Федерации 507 иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, поводом для выдворения стало нарушение иностранцами правил въезда в РФ и режима пребывания на территории России.