Волгоградские приставы проводили домой 507 иностранцев

За 9 месяцев 2026 года волгоградские приставы выдворили за пределы Российской Федерации 507 иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, поводом для выдворения стало нарушение иностранцами правил въезда в РФ и режима пребывания на территории России.
Иностранцев-нелегалов удалось вычислить в результате совместных мероприятий с коллегами из управления по вопросам миграции регионального главка МВД.
В итоге территорию Волгоградской области пришлось покинуть гражданам Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Египта. Их проводили до пунктов пропуска через государственную границу.
Фото УФСПП по Волгоградской области