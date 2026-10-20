



Волгоградский «Каустик» в 9-м туре предварительного этапа мужской Суперлиги уступил на «Динамо Арене» краснодарскому СКИФу – 30:35 (16:18). Для волгоградцев это не просто потеря очков, а наглядное напоминание о том, насколько в современном гандболе критична глубина состава.

В стартовые минуты волгоградцы имели небольшое преимущество: к 5-й минуте химики вели 3:2. Глеб Великанов совершил сейв, а Никита Светлов, Даниил Кольцов и Влад Алексанян вывели «Каустик» вперёд. Однако развить успех хозяевам не удалось: СКИФ нарастил давление в атаке и к 14-й минуте оформил задел в два мяча – 8:6. В дальнейшем команды отвечали ударом на удар, и к перерыву краснодарцы сохранили преимущество – 18:16.

Во втором тайме борьба оставалась равной – ни одна из команд не могла сделать решающий рывок. На 37-й минуте хозяева догнали СКИФ: счёт сравнял Влад Алексанян – 20:20. Следующие десять минут прошли в напряжённой борьбе, команды обменивались точными бросками. Перелом наступил ближе к 42-й минуте: легионеры краснодарского клуба Саджад Эстеки и Чан Суан Вьет реализовали ключевые моменты и помогли гостям создать отрыв – 25:22.

В дальнейшем у «Каустика» вновь обозначилась проблема в реализации моментов. СКИФ свои мячи забивал и постепенно ушёл в отрыв. Несмотря на все старания волгоградцев, «кочевники» довели матч до уверенной победы – 35:30.

Лучшим игроком в составе «Каустика» признан Сергей Косенков, у гостей лучшим стал Саджад Эстеки.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников обозначил ключевые причины поражения:

– Нам не хватало двух центральных защитников Ибракова и Тропина, которые играли ранее. Если бы играл хотя бы один из них, то было бы попроще. Соперник играл всемером против шестерых, нужно было быстро принимать решения центральным защитникам... К сожалению, у нас сегодня это не очень получалось. У СКИФа хорошая реализация моментов, они забили практически всё. У нас недоработали вратари, недоработали защитники, за счёт этого и проиграли.

«Каустик» (Волгоград) – СКИФ (Краснодар) – 30:35 (16:18)