Главное

Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять Генпрокуратура
Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные...
Федеральные новости
 Власти назвали источник двухмесячной вони в Новороссийске
Жители Восточного района Новороссийска уже более двух месяцев страдают от резкого неприятного запаха в воздухе. Некоторые горожане связывают с ним и ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Живая Кубань». Одна из местных...
Спорт

Не хватило глубины состава: в напряжённом матче «Каустик» уступил СКИФу

Спорт 20.10.2026 20:21
0
20.10.2026 20:21


Волгоградский «Каустик» в 9-м туре предварительного этапа мужской Суперлиги уступил на «Динамо Арене» краснодарскому СКИФу – 30:35 (16:18). Для волгоградцев это не просто потеря очков, а наглядное напоминание о том, насколько в современном гандболе критична глубина состава.

В стартовые минуты волгоградцы имели небольшое преимущество: к 5-й минуте химики вели 3:2. Глеб Великанов совершил сейв, а Никита Светлов, Даниил Кольцов и Влад Алексанян вывели «Каустик» вперёд. Однако развить успех хозяевам не удалось: СКИФ нарастил давление в атаке и к 14-й минуте оформил задел в два мяча – 8:6. В дальнейшем команды отвечали ударом на удар, и к перерыву краснодарцы сохранили преимущество – 18:16.

Во втором тайме борьба оставалась равной – ни одна из команд не могла сделать решающий рывок. На 37-й минуте хозяева догнали СКИФ: счёт сравнял Влад Алексанян – 20:20. Следующие десять минут прошли в напряжённой борьбе, команды обменивались точными бросками. Перелом наступил ближе к 42-й минуте: легионеры краснодарского клуба Саджад Эстеки и Чан Суан Вьет реализовали ключевые моменты и помогли гостям создать отрыв – 25:22.

В дальнейшем у «Каустика» вновь обозначилась проблема в реализации моментов. СКИФ свои мячи забивал и постепенно ушёл в отрыв. Несмотря на все старания волгоградцев, «кочевники» довели матч до уверенной победы – 35:30.

Лучшим игроком в составе «Каустика» признан Сергей Косенков, у гостей лучшим стал Саджад Эстеки.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников обозначил ключевые причины поражения:

– Нам не хватало двух центральных защитников Ибракова и Тропина, которые играли ранее. Если бы играл хотя бы один из них, то было бы попроще. Соперник играл всемером против шестерых, нужно было быстро принимать решения центральным защитникам... К сожалению, у нас сегодня это не очень получалось. У СКИФа хорошая реализация моментов, они забили практически всё. У нас недоработали вратари, недоработали защитники, за счёт этого и проиграли.

«Каустик» (Волгоград) – СКИФ (Краснодар) – 30:35 (16:18)
19 октября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап. 9-й тур.
Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 400.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).
«Каустик»: Великанов – Светлов (4), Кольцов (4), Алексанян (4), Кудинов (1), Акрамов (8), Глущенко (1) – Теплухин, Палащенко, Токмаков (1), Кумсков, Косенков (5), Востриков, Турунцев, Венедиктов (2), Пихтярев.
СКИФ: Черников – Чернов (1), Эстеки (6), Чан Суан Вьет (5), П. Максимов (3), Дашко (4), Пасенов (1) – Крикунов, Гунин (5), Михалин (2), Иванников (3), Кириленко (1), Осадчий (4), А. Максимов, Палишев, Шайдука.
Эффективность бросков, %: 65 – 63.
Владение мячом (минуты): 27 – 33.
7-метровые/голы: 2/1 – 2/1.
Штрафное время: 2 – 6.

«Каустик» бросал точнее соперника – 65 % против 63 %, но создал меньше моментов, а в обороне и на последнем рубеже не закрыл те эпизоды, которые СКИФ реализовал. Корень обеих проблем – в глубине состава: без Ибракова и Тропина в центре обороны команда и атаковала реже, и защищалась хуже. Восстанавливать нужно всё вместе: и ротацию, и создание моментов, и их реализацию.

После девяти туров «Каустик» опустился на 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч волгоградцы проведут 24 октября в Снежинске против «Динамо-Сунгуль» (11-е место, 2 балла). Начало встречи – в 15:00. Для «Каустика» это будет шанс вернуть уверенность и начать исправлять турнирное положение.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» (Александр Овсиенко)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.10.2026 20:21
Спорт 20.10.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 11:33
Спорт 20.10.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 08:02
Спорт 20.10.2026 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 07:39
Спорт 20.10.2026 07:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2026 07:24
Спорт 19.10.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2026 07:01
Спорт 19.10.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 20:38
Спорт 18.10.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 17:50
Спорт 18.10.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 14:38
Спорт 18.10.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 12:45
Спорт 18.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2026 21:24
Спорт 17.10.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2026 16:44
Спорт 17.10.2026 16:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2026 13:45
Спорт 17.10.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2026 06:19
Спорт 17.10.2026 06:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2026 21:20
Спорт 16.10.2026 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
МЧС сообщило о локализации крупного возгорания возле АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Дуб-исполин высотой с пятиэтажку нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:57
«Своим мастерством приближают Победу»: в Волгограде рассказали о тонкостях новой профессии на СВОСмотреть фотографии
20:31
ИИ подбирается к российским школам: дети начнут изучать нейросетиСмотреть фотографии
20:11
Облсуд арестовал имущество замглавы Росприроднадзора Галушкина и его матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
Волгоград проводил последний необычайно теплый день октября: смотрим фотоСмотреть фотографии
19:03
Пожар разогрелся вблизи АЗС на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистамиСмотреть фотографии
17:34
На юге Волгограда сгорел очередной аварийный домСмотреть фотографии
17:08
В Михайловке второй день бушуют крупные ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
16:40
За 7 лет в Волгоградской области переселили больше 13 тысяч жителей аварийных домовСмотреть фотографии
16:22
В Советском районе Волгограда ограничат движение через ж/д переездСмотреть фотографии
15:47
Волгоградские приставы проводили домой 507 иностранцевСмотреть фотографии
15:19
Вадима Ситникова представили новым заместителем председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом пенсионер чуть не убил товарища лопатойСмотреть фотографии
14:18
Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформитьСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде спасли собаку с перевязанной пастьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Волгоградец выманил у жены пропавшего участника СВО 60 тысячСмотреть фотографии
13:04
Задержанного ФСБ волгоградца отправили в СИЗО за поддержку «РДК»*Смотреть фотографии
12:45
На поле в Волгоградской области бульдозер раздавил 63-летнего водителяСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские производители холодильного оборудования делают ставку на импортозамещениеСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом подруга погибшего участника СВО похитила с его счета почти 3 млнСмотреть фотографии
11:02
Бочаров призвал внести больше спорта в жизнь волгоградцевСмотреть фотографии
10:46
Бастрыкин поручил доложить о гибели новорождённых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В РПН исключили вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Напавший на волгоградку маньяк Артамошин отправится на СВОСмотреть фотографии
10:18
В Камышине простятся с погибшим на СВО Дмитрием ВалеевымСмотреть фотографии
10:08
Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять ГенпрокуратураСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде вентиляционные шахты превращаются в арт-объектыСмотреть фотографии
 