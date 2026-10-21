



Матч «Торпедо» – «Ротор» пройдёт 23 октября в 18:00 по московскому времени на обновлённом стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова. Для московского клуба и его болельщиков эта дата – долгожданная: впервые после реконструкции арена на Восточной улице примет официальный матч. Возвращение на родную площадку совпадает с серьёзным испытанием: в гости к автозаводцам приезжает «Ротор» – команда, которая умеет гасить чужой настрой плотной, вязкой игрой.



История личных встреч лишь добавляет интриги: в последних пяти матчах соперники одержали по две победы, а один раз разошлись миром – 1:1. В прошлом сезоне команды уже обменялись ударами: «Ротор» разгромил «Торпедо» дома – 3:0, но москвичи взяли реванш в родных стенах – 2:0. Общая разница мячей в этих пяти встречах – 5:4 в пользу волгоградцев, так что на бумаге баланс почти ровный.



Турнирное положение говорит о разной динамике. «Торпедо» уверенно держится на 3‑м месте с 27 очками после 14 туров (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения) и разницей мячей +15 (26 забито, 11 пропущено). Однако домашние показатели автозаводцев выглядят скромнее: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения при разнице 10:7. В среднем команда забивает 1,66 мяча за игру и пропускает 1,16 – показатели надёжные, но без яркого доминирования. К матчу с «Ротором» москвичи подходят с серией без поражений из четырёх матчей, а в прошлом туре минимально обыграли на выезде «Енисей» – 2:1.



«Ротор» занимает 9‑ю строчку с 18 очками (5 побед, 3 ничьи, 6 поражений) и разницей 22:17. На выезде команда провела 7 встреч: 2 победы, 1 ничья и 4 поражения, разница – 10:11. Средняя результативность волгоградцев – 1,43 мяча за матч, а пропускают они чуть больше – 1,57 гола. Недавнее домашнее поражение от «Сочи» (0:1) подчёркивает, что у гостей есть проблемы с реализацией.



Букмекеры отдают предпочтение «Торпедо»: коэффициент на победу хозяев – 1,84, на ничью – 3,40, на успех «Ротора» – 4,40. Эксперты склоняются к победе московской команды со счётом 2:0 или 2:1 – в том числе из‑за фактора своего поля и более стабильной формы автозаводцев.



Если смотреть на игру через призму статистики, неплохо ложится модель Пуассона: она позволяет оценить вероятное количество голов, исходя из средней результативности команд. Для «Торпедо» на своём поле ожидаемое количество забитых мячей (λ) можно оценить примерно в 1,7, а пропущенных – около 1,2. Для «Ротора» в гостях λ на забитые – примерно 1,4, на пропущенные – около 1,6. При таких параметрах наиболее вероятный счёт – 2:1 в пользу хозяев, что совпадает и с экспертными оценками, и с коэффициентами букмекеров (1,84 на победу «Торпедо», 3,40 на ничью, 4,40 на успех «Ротора»).



Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»