Дуб-исполин высотой с пятиэтажку нашли под Волгоградом





Ученые обнаружили дуб-старожил в пойме Хопра под станицей Луковской. Окружность его ствола – 419 сантиметров, высота – более 15 метров. По годичным кольцам исследователи смогут восстановить климат последних двух столетий и понять, как степные экосистемы реагировали на засухи, пожары и бури.

Отметим, что находка сделана в рамках экспедиции Института степи УрО РАН в Нехаевском районе Волгоградской области. Исследования велись в рамках проекта Русского географического общества «Лесное наследие степной Евразии» при участии специалистов природного парка «Нижнехоперский». Целью ученых был поиск и обследование старовозрастных дубрав и деревьев-старожилов для дендрохронологических исследований.

Такие деревья, как обнаруженный в пойме Хопра дуб, – не просто редкие представители флоры.

– Каждый такой гигант хранит информацию об условиях окружающей среды, существовавших 100–200 лет назад: о засухах и влажных периодах, колебаниях климата, лесных пожарах и бурях. По годичным кольцам учёные смогут восстановить хронологию природных событий и лучше понять, как степная экосистема реагировала на перемены, – рассказали в облкомприроды Волгоградской области.

Старовозрастные дубы служат живыми памятниками природы и помогают рассказывать широкой аудитории о богатстве и хрупкости степных ландшафтов.

– Найденный дуб может стать ключевым объектом для реконструкции климатических условий прошлого и изучения устойчивости лесных экосистем в степной зоне. Учёные продолжат обследования старовозрастных деревьев, чтобы точнее спрогнозировать, как степные экосистемы будут меняться в будущем, – отмечают специалисты.