Главное

Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять Генпрокуратура
Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные...
Федеральные новости
 Власти назвали источник двухмесячной вони в Новороссийске
Жители Восточного района Новороссийска уже более двух месяцев страдают от резкого неприятного запаха в воздухе. Некоторые горожане связывают с ним и ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Живая Кубань». Одна из местных...
Общество

Дуб-исполин высотой с пятиэтажку нашли под Волгоградом

Общество 20.10.2026 21:03
0
20.10.2026 21:03


Ученые обнаружили дуб-старожил в пойме Хопра под станицей Луковской. Окружность его ствола – 419 сантиметров, высота – более 15 метров. По годичным кольцам исследователи смогут восстановить климат последних двух столетий и понять, как степные экосистемы реагировали на засухи, пожары и бури.

Отметим, что находка сделана в рамках экспедиции Института степи УрО РАН в Нехаевском районе Волгоградской области. Исследования велись в рамках проекта Русского географического общества «Лесное наследие степной Евразии» при участии специалистов природного парка «Нижнехоперский». Целью ученых был поиск и обследование старовозрастных дубрав и деревьев-старожилов для дендрохронологических исследований.  

Такие деревья, как обнаруженный в пойме Хопра дуб, – не просто редкие представители флоры. 

– Каждый такой гигант хранит информацию об условиях окружающей среды, существовавших 100–200 лет назад: о засухах и влажных периодах, колебаниях климата, лесных пожарах и бурях. По годичным кольцам учёные смогут восстановить хронологию природных событий и лучше понять, как степная экосистема реагировала на перемены, – рассказали в облкомприроды Волгоградской области. 

Старовозрастные дубы служат живыми памятниками природы и помогают рассказывать широкой аудитории о богатстве и хрупкости степных ландшафтов.

– Найденный дуб может стать ключевым объектом для реконструкции климатических условий прошлого и изучения устойчивости лесных экосистем в степной зоне. Учёные продолжат обследования старовозрастных деревьев, чтобы точнее спрогнозировать, как степные экосистемы будут меняться в будущем, – отмечают специалисты. 

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2026 21:03
Общество 20.10.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 20:57
Общество 20.10.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 20:31
Общество 20.10.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 19:39
Общество 20.10.2026 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 17:34
Общество 20.10.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 16:40
Общество 20.10.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 16:22
Общество 20.10.2026 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 15:47
Общество 20.10.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 15:19
Общество 20.10.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 13:48
Общество 20.10.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 12:15
Общество 20.10.2026 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2026 11:57
Общество 20.10.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 11:38
Общество 20.10.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 11:02
Общество 20.10.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2026 10:35
Общество 20.10.2026 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
МЧС сообщило о локализации крупного возгорания возле АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Дуб-исполин высотой с пятиэтажку нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:57
«Своим мастерством приближают Победу»: в Волгограде рассказали о тонкостях новой профессии на СВОСмотреть фотографии
20:31
ИИ подбирается к российским школам: дети начнут изучать нейросетиСмотреть фотографии
20:11
Облсуд арестовал имущество замглавы Росприроднадзора Галушкина и его матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
Волгоград проводил последний необычайно теплый день октября: смотрим фотоСмотреть фотографии
19:03
Пожар разогрелся вблизи АЗС на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистамиСмотреть фотографии
17:34
На юге Волгограда сгорел очередной аварийный домСмотреть фотографии
17:08
В Михайловке второй день бушуют крупные ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
16:40
За 7 лет в Волгоградской области переселили больше 13 тысяч жителей аварийных домовСмотреть фотографии
16:22
В Советском районе Волгограда ограничат движение через ж/д переездСмотреть фотографии
15:47
Волгоградские приставы проводили домой 507 иностранцевСмотреть фотографии
15:19
Вадима Ситникова представили новым заместителем председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом пенсионер чуть не убил товарища лопатойСмотреть фотографии
14:18
Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформитьСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде спасли собаку с перевязанной пастьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Волгоградец выманил у жены пропавшего участника СВО 60 тысячСмотреть фотографии
13:04
Задержанного ФСБ волгоградца отправили в СИЗО за поддержку «РДК»*Смотреть фотографии
12:45
На поле в Волгоградской области бульдозер раздавил 63-летнего водителяСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские производители холодильного оборудования делают ставку на импортозамещениеСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом подруга погибшего участника СВО похитила с его счета почти 3 млнСмотреть фотографии
11:02
Бочаров призвал внести больше спорта в жизнь волгоградцевСмотреть фотографии
10:46
Бастрыкин поручил доложить о гибели новорождённых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В РПН исключили вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Напавший на волгоградку маньяк Артамошин отправится на СВОСмотреть фотографии
10:18
В Камышине простятся с погибшим на СВО Дмитрием ВалеевымСмотреть фотографии
10:08
Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять ГенпрокуратураСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде вентиляционные шахты превращаются в арт-объектыСмотреть фотографии
 