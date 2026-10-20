В Михайловке второй день бушуют крупные ландшафтные пожары





На территории Михайловского района Волгоградской области второй день подряд фиксируются крупные ландшафтные пожары. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений МЧС России, региональной противопожарной службы и Михайловского лесничества распространение огня на лесные массивы и большие площади удалось не допустить.

Причиной возгорания, по версии специалистов, стало неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц.

Местных жителей убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать непотушенные сигареты, окурки и спички в сухую траву; не разводить костры и не сжигать мусор в ветреную погоду.

Фото: Михайловка ГО и ЧС