Сроки замены паспорта напомнили волгоградцам





Паспорт - основной документ, который обязан иметь каждый гражданин РФ, который достиг 14-летнего возраста. Идентифицировать личность можно благодаря этому важному документу. Но нужно не забывать, что паспорт меняется не только при смене фамилии, но и при наступлении определённого возраста.



Согласно действующим правилам, первый паспорт нужно получить в 14 лет. Затем документ полежит замене в 20 и 45 лет. На процедуру замены дают 90 дней, а если человек находится за границей, то получить новый паспорт он должен не позднее 30 дней после возвращения на территорию РФ.



Стоит учесть, что при обращении в МВД через Госуслуги паспорт сделают за 5 рабочих дней. А если выбрать МФЦ, то срок может быть увеличен из-за необходимости пересылки документов. Готовый документ после подачи через Госуслуги выдают в подразделении МВД в течение 3 календарных дней после приглашения на приём. Если заявление подаётся в МФЦ, то паспорт нужно забрать там же в течение 3-х месяцев после уведомления о готовности.



Важно обратить внимание, что за несоблюдение сроков замены нужно будет платить штраф от 2 000 до 3 000 рублей.



фото: ИИ-иллюстрация