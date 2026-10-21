В Волгограде и области установят еще 265 комплексов фотовидеофиксации





До конца 2026 года в Волгоградской области введут в эксплуатацию 265 комплексов фотовидеофиксации. Это почти на треть расширит систему безопасности на региональных дорогах – сейчас в области работают около 700 таких устройств.

По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, комплексы фотовидеофиксации устанавливают на улично-дорожной сети в соответствии с действующим законодательством. Они позволяют фиксировать правонарушения.

При необходимости специальные технические средства используют и в оперативно-розыскной деятельности: материалы фотовидеофиксации помогают выявлять пути перемещения преступников и используемый ими транспорт. Информация с комплексов поступает напрямую в специальное программное обеспечение МВД России и обрабатывается автоматически.

В Волгоградской области продолжается системная работа по созданию комфортной и безопасной городской среды – часть реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Системы видеонаблюдения обеспечивают безопасность в общественных местах муниципалитетов: в единой сети региона уже функционирует 2,3 тыс. камер.