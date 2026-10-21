Лихорадку Западного Нила диагностировали у 27 волгоградцев





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщает, что в регионе обнаружен природный очаг лихорадки Западного Нила. В текущем эпидсезоне в Волгоградской области зафиксировано 27 лабораторно подтвержденных случаев этого заболевания.



Лихорадка Западного Нила - это зоонозная инфекция, передающаяся через укусы кровососущих комаров. Болезнь проявляется в виде острого лихорадочного состояния с симптомами общей интоксикации, головной боли, мышечной и суставной боли, сыпи. В тяжёлых случаях возможны менингит и менингоэнцефалит. Возникновение и распространение лихорадки западного Нила связано с природно-климатическими и экологическими факторами, такими как тёплый климат, высокая температура окружающей среды, ливневые дожди, разлив рек, обилие водоёмов и миграция перелётных птиц.



Сезонность заболевания приходится на лето и осень, когда активность переносчиков наиболее высока. Естественная восприимчивость людей к заболеванию высока. Заражение происходит при укусе инфицированного комара во время отдыха, рыбалки, работы или пребывания на дачных участках. Инкубационный период болезни составляет от 2 до 6 дней, но может длиться до 14 дней и дольше у людей с ослабленным иммунитетом.



Симптомы ЛЗН включают головную боль, боли в теле и суставах, рвоту, диарею или сыпь. Хотя большинство случаев заболевания протекают в легкой форме, ЛЗН может привести к серьезным неврологическим осложнениям, таким как энцефалит (воспаление головного мозга) и менингит (воспаление оболочек мозга), а также к летальному исходу.



Вакцины против ЛЗН на данный момент не существует. Самый эффективный способ профилактики заражения - предотвращение укусов комаров.