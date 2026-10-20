ИИ подбирается к российским школам: дети начнут изучать нейросети





Центр изучения ИИ в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Минпросвещения РФ. Сейчас разрабатывается нормативный акт, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школе.

Решение о создании центра принял министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель института Максим Костенко.

– Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности, – сказал Костенко.

По его словам, сейчас идет работа над нормативным актом, который урегулирует все аспекты применения ИИ в школе. Специалисты института будут методологически поддерживать отечественные компании, развивающие суверенные нейросети.

ТАСС напоминает, что инициативу о создании нейросети в области образования президенту России Владимиру Путину ранее озвучил Ранее лауреат конкурса «Учитель года – 2026», преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Глава государства поддержал предложение.

Новый центр займется не только методической поддержкой, но и формированием подходов к изучению искусственного интеллекта в школах с учетом российских реалий.