





С 14 по 18 октября 2026 года в Москве прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу имени Заслуженного тренера России М. И. Мельцера – один из ключевых турниров календарного года для представителей этого вида спорта. Масштаб состязаний подчёркивают цифры: на ринг вышли свыше 2200 спортсменов, представлявших 60 регионов страны. Высокий уровень конкуренции сделал каждую завоёванную награду особенно весомой.



Волгоградская команда продемонстрировала стабильную и зрелую работу, подтвердив репутацию одной из сильнейших школ кикбоксинга в стране. В копилке региона – 12 медалей, завоёванных в разных возрастных и весовых категориях, а также в различных дисциплинах (К1 и лоу‑кик), что говорит о системной подготовке и широкой глубине состава.



Золотые награды в активе волгоградцев:

Джума Керимов (мужчины, К1, 81 кг);

Никита Ефимович (юниоры 17–18 лет, лоу‑кик, 75 кг);

Тимофей Биндусов (юниоры 17–18 лет, лоу‑кик, 60 кг);

Игорь Шульга (юноши 15–16 лет, К1, свыше 81 кг);

Ксения Краснова (женщины, К1, 56 кг);

Арсений Шамов (юноши 15–16 лет, К1, 81 кг).





Серебряные призёры:

Григорий Паршин (юниоры 17–18 лет, К1, 60 кг);

Вячеслав Песецкий (мужчины, К1, 63,5 кг);

Макар Львов (юноши 15–16 лет, К1, 81 кг);

Роберт Лиманский (юниоры 17–18 лет, К1, 54 кг).

Бронзовые награды завоевали:

Егор Горшенев (юниоры 17–18 лет, лоу‑кик, 67 кг);

Данил Павлов (юниоры 17–18 лет, лоу‑кик, 71 кг).

Важную роль в успехах спортсменов сыграли тренеры Александр Мишин и Андрей Сапунов, чья методическая работа и умение настраивать бойцов на ключевые поединки стали одним из факторов стабильных результатов. Контроль за соблюдением правил и объективностью судейства обеспечивал спортивный судья Талыпкали Басиров.

Турнир имени М. И. Мельцера традиционно служит не только площадкой для выявления сильнейших, но и важным этапом формирования резерва национальной сборной. Успешное выступление волгоградских кикбоксёров даёт основания рассматривать их как перспективных кандидатов для участия в будущих всероссийских и международных стартах.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга