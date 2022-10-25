Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в Волгограде

Следственный отдел по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который, управляя электросамокатом, сбил на Астраханском мосту пожилого мужчину. Пенсионер от тяжелой травмы головы скончался в больнице.

Трагический инцидент произошел, напомним, рано утром вблизи станции "Пионерская" 27 августа.

– Двигаясь на электрическом самокате по пешеходной дорожке Астраханского моста, проявив невнимательность, мужчина совершил наезд на 75-летнего мужчину. В результате наезда пенсионер упал, ударившись головой об асфальт, после чего с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказание помощи, скончался, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Сбивший пенсионера волгоградец, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, полностью признал свою вину. Центральный районный суд Волгограда в ближайшее время приступит к рассмотрению дела.