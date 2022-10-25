Расследования

Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в Волгограде

Расследования 25.10.2022 13:10
0
25.10.2022 13:10


Следственный отдел по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который, управляя электросамокатом, сбил на Астраханском мосту пожилого мужчину. Пенсионер от тяжелой травмы головы скончался в больнице. 

Трагический инцидент произошел, напомним, рано утром вблизи станции "Пионерская" 27 августа. 

 Двигаясь на электрическом самокате по пешеходной дорожке Астраханского моста, проявив невнимательность, мужчина совершил наезд на 75-летнего мужчину. В результате наезда пенсионер упал, ударившись головой об асфальт, после чего с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказание помощи, скончался, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова

Сбивший пенсионера волгоградец, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, полностью признал свою вину. Центральный районный суд Волгограда в ближайшее время приступит к рассмотрению дела. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.10.2022 16:54
Расследования 25.10.2022 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 14:58
Расследования 25.10.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:39
Расследования 25.10.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:21
Расследования 25.10.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:00
Расследования 25.10.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 19:49
Расследования 24.10.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 18:50
Расследования 24.10.2022 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 16:44
Расследования 24.10.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 14:45
Расследования 24.10.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 18:35
Расследования 21.10.2022 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 12:54
Расследования 21.10.2022 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 12:36
Расследования 21.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 11:08
Расследования 21.10.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 17:19
Расследования 20.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 15:42
Расследования 20.10.2022 15:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:16
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
«Что-то сильно бахнуло»: на заводе в Волгограде произошел пожар, сообщается об одном погибшемСмотреть фотографии
14:48
Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревняхСмотреть фотографии
13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
ВТЗ подтвердил соблюдение стандартов качества в ходе внутреннего аудитаСмотреть фотографии
21:43
В комитете ЖКХ Волгоградской области назвали количество отапливаемых домовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
 