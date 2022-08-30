В Волгограде на самокатчика завели дело из-за смертельного наезда на пенсионера

В Волгограде 35-летний мужчина, управлявший электросамокатом 27 августа и сбивший на Астраханском мосту 75-летнего пенсионера, стал фигурантом уголовного дела. Сегодня, 30 августа, об этом по результатам проверки сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК России по Волгоградской области. Напомним, что в результате полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.

– Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, – сообщили в пресс-службе следственного управления. – По данным следствия, мужчина проявил невнимательность при управлении самокатом и совершил наезд на шедшего навстречу 75-летнего пенсионера. Пожилой человек упал, ударившись об асфальт.

Как уточнил руководил следственного отдела Владимир Суров информагентству, согласно заключению экспертов, смертельной оказалась травма головы – пенсионер при падении получил перелом основания черепа.

– В настоящее время очевидцы происшествия установлены. Назначен ряд экспертиз. Сам виновник происшествия свою вину признает, – прокомментировал Владимир Суров.

По его словам, наезд на пожилого волгоградца произошел примерно в 200 метрах от станции Пионерской по направлению в Ворошиловский район. Несмотря на установленные возле Астраханского моста камеры, инцидент не попал в поле видимости.

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