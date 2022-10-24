Сегодня, 24 октября в городском округе Михайловка Волгоградской области в зону СВО проводили казаков-добровольцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в местной администрации, казаки собрались в храме святителя Николая Чудотворца, где прошел молебен о победе российского воинства.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в Волгоградской области формируют сводный казачий взвод для отправки в зону боевых действий.

В отряде насчитывается 35 человек. Это добровольцы из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов и городов Волгоградской области. Костяк отряда составляют казаки 40-50 лет, ранее участвовавшие в чеченской и сирийской кампаниях.





Планировалось, что бойцы отряда подпишут краткосрочный контракт с Минобороны в составе 255 мотострелкового полка 20-й дивизии в Волгограде. В закупке экипировки и обмундирования казакам помогли местные жители.

Фото администрация городского округа город Михайловка VK