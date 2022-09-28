Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВО

В Михайловке Волгоградской области формируют сводный казачий взвод для отправки на фронт. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом в соцсетях проинформировал заместитель атамана станицы Михайловская Юрий Желваков. Взвод создается на принципе добровольности, в первую очередь из числа казаков. На сегодняшний день записалось 14 человек. Основная воинская специальность – стрелки.

– Наше подразделение формируется для того, чтобы как можно больше отцов, мужей, братьев и детей остались дома и не были мобилизованы. Далеко не каждый готов морально и физически пойти на фронт, причем на весь срок проведения СВО, – говорит Юрий Желваков.

Личный состав взвода отправится на СВО не позднее 10 октября 2022 года для подписания краткосрочного контракта с Минобороны в 255 мотострелковый полк 20 дивизии в Волгоград. Состав взвода – 21 человек, соответственно, в случае набора 42 человек будет два взвода.

Однако при формировании взвода будущие воины столкнулись с трудностями из-за тотального подорожания всего, что связано с военной службой.

– Мы частично укомплектованы самым необходимым, но таких бойцов из числа добровольцев, к сожалению, единицы. Мы уже централизованно закупаем необходимые элементы экипировки и обмундирования, специальные медицинские средства и препараты для нужд взвода, но наши финансовые возможности сильно ограничены, – сетует Юрий Желваков.

В связи с этим казаки обращаются к руководителям организаций, фермерам, предпринимателям, администрации, другим органам власти и просто неравнодушным гражданам с просьбой оказать финансовую поддержку создаваемому подразделению.

– Будем благодарны даже просто письмам, смскам со словами поддержки и понимания наших идей и действий! – утверждают казаки.

Те, кто изъявит желание помочь, могут перевести денежные средства Юрию Желвакову, заместителю атамана станицы Михайловска на телефон 8-927-521-59-60. Те, кто опасается мошенников и не доверяет переводам, могут лично обратиться в администрацию городского округа Михайловка по адресу ул. Мира, 65, кабинет №30.