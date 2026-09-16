В Волгограде прощаются с грозой бандитов 80-х Владимиром Контемировым





Сегодня, 16 сентября, в Волгограде пройдет траурная церемония прощания с Владимиром Контемировым. Об этом сообщает «Ритуальный патруль».

Владимир Контемиров - полковник милиции в отставке, бывший начальник управления уголовного розыска Волгоградской области. Он был настоящей грозой бандитов. В середине 80-х годов руководил операцией по задержанию жестокой банды Нестерова.

Он был настоящим профессионалом, защитил кандидатскую диссертацию об ОПГ. Преподавал в Волгоградской академии МВД, был заместителем начальника этого учебного заведения.

Владимир Трофимович ушёл из жизни 14 сентября. Ему было 72 года.

Фото: Ритуальный патруль / t.me