На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшка

Очередной пожар в брошенном аварийном доме произошел в Красноармейском районе Волгограда. По свидетельствам очевидцев, горит расселенная двухэтажка на улице Светлоярская, 52. Как видно на кадрах, пламя охватило здание полностью.

Напомним, в Красноармейском районе аварийные дома после расселения жильцов горят с регулярной периодичностью. Заброшки, которые не спешат сносить, становятся место сборища бомжей, наркоманов и неблагополучных подростков. В опасной ситуации, в окружении таких домов, в одной из двухэтажек вынуждена проживать семья мамы-одиночки с двухлетней дочкой. Этой ситуацией уже заинтересовался Александр Бастрыкин.