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Происшествия

На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшка

Происшествия 15.09.2026 16:11
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15.09.2026 16:11




Очередной пожар в брошенном аварийном доме произошел в Красноармейском районе Волгограда. По свидетельствам очевидцев, горит расселенная двухэтажка на улице Светлоярская, 52. Как видно на кадрах, пламя охватило здание полностью.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на ул. Светлоярской горит неэксплуатируемое частично разрушенное 2-этажное здание. 

- Сообщение поступило в 15:15. Площадь возгорания уточняется, - говорится в комментарии.

Напомним, в Красноармейском районе аварийные дома после расселения жильцов горят с регулярной периодичностью. Заброшки, которые не спешат сносить, становятся место сборища бомжей, наркоманов и неблагополучных подростков. В опасной ситуации, в окружении таких домов, в одной из  двухэтажек вынуждена проживать семья мамы-одиночки с двухлетней дочкой.  Этой ситуацией уже заинтересовался Александр Бастрыкин. 

Видео Волгоград. Красноармейский t.me

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