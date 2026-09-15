На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшка

Очередной пожар в брошенном аварийном доме произошел в Красноармейском районе Волгограда. По свидетельствам очевидцев, горит расселенная двухэтажка на улице Светлоярская, 52. Как видно на кадрах, пламя охватило здание полностью.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на ул. Светлоярской горит неэксплуатируемое частично разрушенное 2-этажное здание.
- Сообщение поступило в 15:15. Площадь возгорания уточняется, - говорится в комментарии.
Напомним, в Красноармейском районе аварийные дома после расселения жильцов горят с регулярной периодичностью. Заброшки, которые не спешат сносить, становятся место сборища бомжей, наркоманов и неблагополучных подростков. В опасной ситуации, в окружении таких домов, в одной из двухэтажек вынуждена проживать семья мамы-одиночки с двухлетней дочкой. Этой ситуацией уже заинтересовался Александр Бастрыкин.
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