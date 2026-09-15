



Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась к медикам в аэропорту. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти пассажирку не удалось – спустя некоторое время она скончалась. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань».

Причины смерти пока остаются неизвестными. Ни диагноз, ни предварительные версии официально не озвучивались.

Что именно произошло с женщиной и почему медицинская помощь не дала результата, ещё предстоит выяснить. Расследование обстоятельств продолжается.



