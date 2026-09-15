



В Михайловском районе Волгоградской области на фоне резкого ухудшения погодных условий произошло жуткое ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Машины не смогли разъехаться на участке трассы Р-22 «Каспий», вблизи поворота к хутору Рогожин. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.





- Авария произошла в 16:20 на 776 км федеральной трассы. Здесь столкнулись грузовые автомобили Beiben и Volvo, а также легковой автомобиль Haval. В результате ДТП водитель последнего получил травмы и был госпитализирован в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло после начала сильного ливня. Один из грузовиков получил серьёзные повреждения. Его кабина оказалась искорёжена до неузнаваемости. Ещё одна фура вылетела в кювет и повредила прицеп. Легковому автомобилю удар достался в заднюю часть.

Отметим, на месте уже работают сотрудники ГАИ. Редакция уточняет информацию о состоянии пострадавшего в региональном комитете здравоохранения.

Фото и видео: NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня / max.ru