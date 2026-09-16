



В Алексеевском районе Волгоградской области простятся с 43-летним контрактником Артемом Никуловым. Участник СВО с позывным «Штык» погиб от вражеского дрона 11 сентября 2026 года при выполнении боевой задачи.

Артем Никулов окончил школу в поселке Красный Октябрь в 2000 году, в 2002 году окончил ПУ-16 по специальности «Электросварщик».

С 2003 по 2005 проходил срочную службу в Камышине, в войсках ВДВ. Участвовал также в боевых действиях в Грузии.

В феврале 2023 года ушел добровольцем на СВО, где проходил службу в рядах добровольческого отряда «Барс-20». Командовал гранатометным отделением, участвовал в боях под Макаровкой, был ранен.

Около года назад Артём снова заключил контракт с министерством обороны РФ и проходил службу на Запорожском направлении, был пулемётчиком в мобильной боевой группе.

У Артёма остались жена и трое детей. Прощание с Артёмом пройдёт в воскресенье, 20 сентября, в поселке Красный Октябрь.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me