Почти 200 китайских студентов-медиков приедут учиться в Волгоград





Совместная образовательная программа по направлению «Стоматология» реализуется в Волгоградском государственном медуниверситете совместно с Наньчанским университетом (Китайская Народная Республика). Как сообщили в ВолгГМУ, в Китае состоялись переговоры по данному вопросу.

Соглашение о реализации совместной образовательной программы между ВолгГМУ и Наньчанским университетом было подписано сторонами в июле 2025 года. Уже следующим летом 52 студента-стоматолога из Наньчанского университета приедут в Волгоград для продолжения обучения в ВолгГМУ.

Всего по совместным образовательным программам по направлениям «Стоматология» и «Лечебное дело» из Китая в 2027 году прибудут 195 человек.

Фото ВолгГМУ