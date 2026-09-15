Волгоградские врачи спасли жизнь пенсионера с гангреной





Сердечно-сосудистые хирурги больницы скорой медицинской помощи №15 совместно с коллегой из отделения сосудистой хирургии Волгоградской областной больницы №1 спасли жизнь пациенту с тяжелым поражением артерий нижней конечности.

Как рассказали в облздраве, за месяц до этого 76-летнему пенсионеру ампутировали 4 пальца правой стопы, пораженные гангреной.



Однако после операции мужчину мучили сильные боли, а рана не заживала. Обследование показало, что у пациента наблюдалась закупорка наружной подвздошной, бедренных и большеберцовых артерий справа, в связи с чем кровоснабжение правой стопы было значительно нарушено. Состояние мужчины угрожало его жизни. Пенсионера срочно прооперировали. Медики смогли восстановить кровоток в области бедра и верхней трети голени. Инфицированную стопу пришлось ампутировать.



Пациент хорошо перенес оперативное вмешательство и уже выписан домой. Он проходит курс реабилитации и учится ходить на протезе. Операция не только спасла жизнь человеку, но и сохранила активность за счет щадящей ампутации.



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