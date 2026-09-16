



В Волгоградской области продавцы автомобилей могут столкнуться с проблемой, когда после продажи им продолжают приходить штрафы, выписанные на имя нового владельца.



Это происходит, если покупатель не переоформил транспортное средство в течение десяти дней. Чтобы избежать начисления штрафов, продавец имеет право подать заявление о прекращении государственного учета автомобиля. Если сделка была оформлена через портал «Госуслуги» или нотариально заверена, заявление можно подать онлайн.



В случае договора в простой письменной форме необходимо лично обратиться в подразделение ГИБДД и предъявить оригинал документа. Каждому чужому штрафу необходимо подавать отдельное обжалование в течение десяти дней с момента получения постановления. К жалобе нужно приложить подтверждающие документы, такие как договор купли-продажи, акт приема-передачи и другие бумаги, подтверждающие дату и время передачи автомобиля.



Если срок обжалования пропущен, вместе с жалобой можно подать ходатайство о его восстановлении с указанием причины.