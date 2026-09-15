Как волгоградский бизнес адаптировался к новым условиям в экономике





Волгоградские предприниматели адаптировались к меняющимся экономическим условиям. О том, как это происходит, рассказывается в сентябрьском выпуске доклада «Региональная экономика», сообщили в волгоградском отделении Банка России.

Как известно, компании столкнулись с налоговыми и логистическими изменениями, охлаждением спроса и ограничениями на топливом рынке. Предприниматели вынуждены были находить новые рынки сбыта, поставщиков, а также перестраивали логистику, сокращали расходы и использовали все возможные меры поддержки.

Так, для обеспечения устойчивого функционирования производства один из волгоградских производителей теплоизоляционных материалов увеличил товарооборот за счет поставок по госконтрактам.

Еще одно волгоградское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве высоковольтного испытательного и измерительного оборудования, нашло возможность расширить поставки продукции на международные рынки с использованием инструментов господдержки. За последние два года объем экспортных поставок этой компании увеличился на 40%.

Свою продукцию региональные предприятия реализуют за рубежом с использованием федерального экспортного бренда «Сделано в России». В этом году Волгоградская область возглавила рейтинг регионов по активности малого и среднего бизнеса в этой программе: 14 местных компаний представили свою продукцию на международных выставках, фестивалях и бизнес-миссиях, организованных Российским экспортным центром.

Справка. Регулярно Банк России проводит опрос более 15 тысяч предприятий нефинансового сектора, 250 из них – волгоградские. Результаты этого мониторинга, оценки бизнеса, мнения экспертов отражаются в докладе «Региональная экономика». Материалы доклада регулятор учитывает при принятии решений по ключевой ставке.



